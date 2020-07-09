К дому экс-главы Нацбанка Украины принесли гробы и похоронные венки

Неизвестные принесли гробы и похоронные венки к дому бывшего главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, передает «5.ua».

Гробы, венки и плакаты с угрозами оставили на въезде в поселок, где живет Смолий. «Украинские сумерки. Без комментариев», — написал экс-глава Нацбанка в соцсетях.

В пресс-службе НБУ назвали инцидент «спектаклем с плохим сценарием» и предположили, что скоро гробы с венками появятся возле домов действующих чиновников регулятора. Акция может быть направлена против будущего руководителя Нацбанка, чтобы он «был послушным», предположили в организации.

1 июля Смолий подал в отставку из-за «систематического политического давления». Через два дня Верховная Рада уволила его.

В ноябре украинские аграрии принесли мертвую свинью в гробу к зданию Верховной Рады, протестуя против снятия моратория на продажу земли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!