Россиянин захотел чужой участок, объявил войну соседям и испортил им жизнь

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Житель подмосковного города Домодедово захотел приобрести землю у пожилой соседки, чтобы расширить свой участок, однако женщина отказалась. Мужчина не отступал, и тогда за пенсионерку вступились соседи. Разозлившись, россиянин объявил им войну и начал портить жизнь. Об этом сообщает издание Baza.

Первые столкновения начались еще в 2012 году. Георгий (так зовут нарушителя спокойствия) за это время успел сделать множество неприятных сюрпризов местным жителям. По словам соседей, зимой он перекрыл газовую трубу и перерезал ее болгаркой, проделал отверстие в чужом доме и заливал его водой, а также собрал устройство, которое круглосуточно стучит.

Также мужчина поливал бензином соседские участки и угрожал поджечь строения. Последней каплей стал уже реальный поджог дома, где спали несколько детей. Как сообщает издание, теперь на злоумышленника завели уголовное дело.

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