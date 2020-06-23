Соседи собрались и перенесли трехэтажный дом на руках

В Индонезии соседи одной семьи решили помочь ей с переездом и перенесли дом на руках. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости. Как есть».

Семья продала участок и собиралась переехать на новое место жительства, забрав с собой дом. На помощь пришли соседи — они собрались большой толпой, подняли здание (конструкция это позволяет) и перенесли его.

На кадрах ролика видно, как не менее сотни людей несут здание высотой примерно в три этажа. Во главе процессии идет командир, который размахивает белым платком и подает сигналы по ходу движения.

Ранее похожий случай произошел в штате Мэриленд (США). Американец Кристиан Нили приобрел старинный трехэтажный особняк и решил перевезти его по воде в свой родной город Куинстаун, поскольку не хотел переезжать из-за покупки. Дом весом около 363 тонн погрузили на специальную платформу и отправили в путешествие. Длина водной части маршрута составила примерно 81 километр.

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