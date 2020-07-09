Бывший депутат Рады сообщил о тайных договоренностях Путина и Порошенко

Между президентом России Владимиром Путиным и пятым президентом Украины Петром Порошенко существовали тайные договоренности еще до избрания второго на пост главы государства. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил бывший депутат Верховной Рады Александр (Олесь) Доний.

По его мнению, именно из-за этих договоренностей «Россия на время выборов [на Украине] "случайно" приостановила провокации на востоке и юге и затормозила агрессию в Донбассе». Доний отметил, что говорил об этом с 2014 года, но его не захотели слышать.

Экс-нардеп добавил, что ему обидно обсуждать публикацию разговора Путина и Порошенко. «Потому что все равно для большинства тех, кто влюблен в Порошенко, это будет как "божья роса". Все равно не поверят. И все равно не захотят видеть правды», — пояснил Доний.

Ранее 9 июля на Украине опубликовали аудиозапись разговора Путина и Порошенко, состоявшийся в апреле 2015 года. Стороны обсудили экономические проблемы Донбасса и говорили о миротворцах. Также российский лидер поинтересовался у Порошенко, как обстоит ситуация внутри Украины. «Справляюсь. Чем дальше — тем легче», — отвечает бывший украинский президент и подчеркивает, что выстраивать «вертикаль» непросто.

Позже запись беседы прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не знает об этой публикации, подчеркнув, что разговоры между лидерами двух государств проходят в закрытом режиме. «Поэтому я не знаю, как там могли сделать запись», — подчеркнул он.

Александр Доний — народный депутат Украины VI и VII созывов.

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