Вирусолог предупредил об опасности российского лекарства от коронавируса

Одобренное Минздравом лекарство от коронавируса «Авифавир» оказалось опасно для беременных женщин. По словам вирусолога, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альштейна, раньше этот препарат использовался как снотворное и приводил к рождению детей с генетическими уродствами. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

Альштейн пояснил, что этот препарат синтезировали почти 20 лет назад на основе японского «Фавипиравира», который, в свою очередь, не показал особой активности и был отправлен из Японии в другие страны. «Его синтезировали и под измененными названиями выпустили дженерики... Это лекарство очень опасно для беременных женщин. Оно действует в этом отношении как известный препарат талидомид, который в начале 60-х применялся как снотворное», — рассказал вирусолог.

Он добавил, что в Японии прошли клинические испытания «Фавипиравира», которые показали его неэффективность при лечении коронавируса, и эти выводы необходимо учитывать и в России, поскольку они «полностью относятся и к нашему препарату».

«Говорит Москва» уточняет, что правительство Японии держит это лекарство на случай эпидемии гриппа и не выводит на открытый рынок из-за побочных эффектов.

Минздрав одобрил «Авифавир» 30 мая. Сообщалось, что ранее этот препарат применялся при лечении лихорадки Эбола. «"Авифавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире», — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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