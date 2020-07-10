Москвичам назвали дату возвращения аномальной жары

Возвращение аномальной жары в Москву ожидается в субботу, 11 июля. Эту дату в разговоре с ТАСС назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В выходные температура в городе составит 27-29 градусов, в Подмосковье достигнет 30 градусов. Ночи в эти дни будут по-южному теплыми. «Температура будет выше нормы на три-четыре градуса. В общем — вновь возвращение жаркой погоды», — сказал метеоролог.

Он отметил, что жара не продлится долго. Температура воздуха вновь понизится к середине следующей недели.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 10 июля, в Москве будет 23-25 градусов тепла, в субботу и воскресенье — 27-29 градусов. В понедельник ожидается незначительное понижение до 24-29 градусов, во вторник — до 22-27.

8 июля сообщалось, что на юге России установилась жара в 42 градуса, в частности в Калмыкии и Астраханской области. В некоторых населенных пунктах в течение дня температура доходила до 43 градусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!