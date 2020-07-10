Модель популярного бренда пристыдили за снимок в спущенных джинсах

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась снимками в нижнем белье и подверглась критике. На опубликованные в ее Instagram-аккаунте снимки обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенных кадрах Хлоя Саксон (Chloe Saxon) позирует в доме в кружевном комплекте белого цвета, ткань которого просвечивает ее грудь, и расстегнутых рваных джинсах. При этом в зеркале на заднем плане из-за спущенных брюк отражаются ее ягодицы.

Фото опубликовано @chloesaxon

Стоимость нижнего белья на сайте марки Fashion Nova составляет 26 фунтов стерлингов (2325 рублей).

Подписчики Саксон пристыдили ее за чересчур откровенную фотографию и написали об этом в комментариях под постом. «Зачем ты вообще надела что-то для снимка? Стоишь почти голая», «Зачем тебе джинсы? Сними их уже», «Твои родители подписаны на тебя? Интересно, им бы понравились твои фото?», «Ты выглядишь сексуально, но чересчур пошло», — высказывались фанаты.

3 июня Хлоя Саксон опубликовала фото в купальнике и порадовала пользователей соцсетей. Ее запечатлели в раздельном бикини без бретелей с вырезом в области груди. Комплект Disco Diva, выполненный из блестящей ткани, продается на сайте Fashion Nova за 31 фунт стерлингов (2775 рублей).

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