В сети высмеяли запрет женщинам дышать и ходить в туалет при мужчинах

В сети высмеяли статью издания Femmie под названием «Не для мужских глаз: какие вещи нельзя делать при мужчине». Пользователи посчитали абсурдными и нелепыми предъявленные к женщинам в материале требования, среди которых был запрет на то, чтобы дышать рядом с мужчиной. Скриншоты статьи и комментарии с критикой опубликовали пользователи Telegram и Twitter.

В тексте, состоящем из десяти пунктов, утверждается, что женщинам нельзя наносить макияж, бриться делать маски для тела и лица при мужчинах, а также ходить в туалет, так как в этом случае есть риск «стать просто корешем».

Девушкам также посоветовали не оставлять выпавшие волосы, не показывать предметы женской гигиены и не демонстрировать вредные привычки, среди которых оказались ковыряние в носу, отрыжка и чистка ушей.

Кроме того, автор статьи порекомендовала не говорить о диетах и не заниматься спортом при мужчинах: «На самом деле занятия спортом — это всклокоченные волосы, пятна пота на одежде, безумный вид и неприятный запах тела».

В последнем пункте женщин призвали не дышать рядом с мужчинами. «Да-да, некоторые женщины стараются дышать как можно тише, находясь рядом со своим мужчиной, особенно во сне. Кто знает, вдруг вы неудобно положите голову и случайно всхрапнете, нарушив свой идеальный образ неземной феи», — говорится в материале.

«Мальчики, не пишите мне. Я не хочу переставать дышать», — прокомментировал статью Telegram-канал «все останутся, а я умру». Скриншоты текста также опубликовала в Twitter дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария. Она поиронизировала над тем, как выполнение описанных в статье действий может «напугать мужика».

В комментариях к ее посту пользователи решили, что из статьи можно сделать вывод, что мужчины — это слабый пол. Многие также назвали эти советы вредными и поделились историями о том, что в их семье отношения строятся на взаимном уважении, а не на тех принципах, которые описала автор статьи.

Ранее блогер Трей Кеннеди (Trey Kennedy) записал видео, в котором решил показать разницу между поведением мужчин и женщин. В ролике он продемонстрировал, как, по его мнению, они реагируют на одни и те же события. В комментариях многие восхитились его способностью к перевоплощению.

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