Россия рассказала об ответе на санкции Лондона

Москва оставляет за собой право ответить на введение Великобританией санкций в отношении ряда российских граждан. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, запись ее выступления опубликована на официальном YouTube-канале ведомства.

По ее словам, принцип взаимности является основным в международных отношениях, и поэтому Россия в случае необходимости готова принять адекватные ответные меры. Захарова также призвала Великобританию вести цивилизованный диалог, а не высказывать беспочвенные обвинения.

Представитель министерства заявила, что решение Лондона о введении санкций носит политический характер и влечет за собой ухудшение двусторонних отношений. Она подчеркнула, что в последние годы Великобритания нанесла значительный ущерб отношениям между двумя странами.

Ранее США приветствовали введенные Великобританией за нарушение прав человека санкции против россиян. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новый «режим глобальных санкций» усилит борьбу с нарушениями прав человека во всем мире. Он также подчеркнул, что использование США и Великобританией подобных важных инструментов жизненно необходимо для того, чтобы недобросовестные акторы отвечали за свои действия.

Власти Великобритании ввели персональные санкции против председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и еще 24 человек, связанных с российскими силовыми структурами. По утверждению британских властей, эти люди причастны к смерти в «Матросской Тишине» аудитора Сергея Магнитского. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства и заморозку активов.

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