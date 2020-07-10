Украина призвала «как можно скорее» провести новый «нормандский саммит»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал «как можно скорее» провести новый «нормандский саммит» в Берлине. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, участники переговоров по Донбассу сейчас активно готовят механизм реального, а не декларативного обеспечения прекращения огня. Кроме того, продолжаются переговоры по обмену пленными и утверждению плана по разминированию территорий.

Ермак заявил, что Украина сейчас «однозначно доминирует в переговорах», а уровень поддержки со стороны Франции и Германии возрос. Он в очередной раз перечислил «красные линии» для Украины: Киев настаивает на разоружении сил самопровозглашенных республик, «выводе иностранных войск» и контроле над границей.

3 июля в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров «нормандской четверки». В них участвовали советники четырех стран: России (Дмитрий Козак), Германии (Ян Хеккер), Франции (Эммануэль Бон) и Украины (Андрей Ермак). Как рассказал Козак, в результате переговоров был выработан конкретный механизм для реализации устойчивого перемирия в Донбассе, который позже будет уточнен.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

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