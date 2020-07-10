В ВОЗ оценили суточный прирост заболеваний COVID-19 в России

Суточный прирост заболеваний COVID-19 в России не снижается на протяжении двух недель, что не является хорошим знаком. Увеличение количества зараженных происходит из-за несоблюдения правил самоизоляции, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее слова приводит РИА Новости в пятницу, 10 июля.

«В России проживают 145 миллионов человек, и даже если 10 процентов зараженных не будут соблюдать правила [самоизоляции] — вот откуда и берутся ваши 6 тысяч зараженных в день. Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск», — сказала Вуйнович.

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