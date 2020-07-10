Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну

Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну. Об этом рассказал глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Сенатор отметил, что против ряда иностранных государственных деятелей у нас уже введены меры, и такие же можно вести против определенных деятелей искусств. «Считаю, такие же меры следует ввести против ЗАРУБЕЖНЫХ артистов, к-ые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — добавил он.

Ранее Пушков оценил слова командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о подготовке к войне с Россией. Сенатор назвал заявление контр-адмирала «риторической провокацией», указав, что его слова не следует воспринимать всерьез. Он также добавил, что на Украине военного флота, как такового, нет.

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