Власти предсказали снижение смертности россиян с коронавирусом

В некоторых регионах России смертность от коронавируса по итогам июня снизится и будет меньше, чем в мае. С таким предсказанием выступила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, власти считают, что по каким-то регионам рост будет продолжаться. Голикова связала это с тем, что они позднее вступили в эпидемический процесс.

Ранее Голикова сообщила, что в мае наибольший уровень смертности пациентов с коронавирусом был зарегистрирован в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Глава Росстата Павел Малков говорил, что в мае умерло 12 452 пациента с коронавирусом. В 5644 случаях он стал главной причиной смерти, в 1800 — рассматривается как основная причина, но это пока не установлено окончательно. В некоторых случаях он не стал основной причиной смерти, но повлиял на состояние.

На 10 июля в России выявлено 713 936 случаев коронавируса, 11 017 летальных исходов. Выздоровели 489 068 человек.

В мае сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента.

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