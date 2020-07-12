Британские спортсмены пострадали от экспериментального энергетика перед ОИ-2012

Британские спортсмены принимали экспериментальное вещество перед Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

91 участник соревнований использовал энергетический напиток под названием DeltaG. Спортсмены заявляют, что никто не давал им гарантий отсутствия побочных эффектов и не нес ответственности за его применение. Они также не могли открыто говорить о препарате.

По данным СМИ, 40 процентов атлетов пострадали от побочных эффектов энергетика. Тем не менее британские власти заявили, что здоровье спортсменов не подвергалось риску. Они подчеркнули, что были проведены необходимые консультации с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Британским антидопинговым агентством.

Ранее бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина рассказала о проблемах применения запрещенных препаратов в профессиональном спорте. По ее словам, употребление допинга неизбежно, так как без него здоровья хватит максимум на год. Она также отметила, что в 50 процентах случаев спортсмен не знает, что принимает запрещенные препараты.

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