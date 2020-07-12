В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем»

Входящий в окружение президента Украины Владимира Зеленского советник главы его офиса Михаил Подоляк счел режиссера Олега Сенцова «морально прогнившим приспособленцем». Об этом он написал в своем Facebook.

Так он отреагировал на выделение Сенцову государством 25 миллионов гривен на съемки фильма «Носорог».

По его мнению, Сенцова одни использовали в качестве «картинки-героя», а «из тюрьмы его в итоге достали другие люди, достали сразу, без каких-либо условий».

«Олег Сенцов — просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности», — считает Подоляк.

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги и был освобожден 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.

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