Украина проведет учения по эстонской модели у границы со «страной-агрессором»

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев заявил, что Украина осенью проведет военные учения по эстонской модели. Об этом он заявил в интервью изданию «Левый берег».

Конкретная дата маневров будет определена с учетом российских учений «Кавказ-2020». Гусев напомнил, что в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Эстонию в 2019-м состоялось подписание декларации о сотрудничестве в сфере территориальной обороны.

«Уже осенью мы планируем провести масштабные учения. (...) Сейчас совместно с оперативным командованием "Юг" и Генштабом ВС Украины определяемся по конкретным датам с учетом тех учений ["Кавказ-2020"], которые планирует провести страна-агрессор», — рассказал политик о маневрах, которые запланированы на границе с Россией.

Он добавил, что к ним в Херсонской области будут привлечены резерв и другие необходимые для эффективной обороны силы и средства по модели Союза обороны Эстонии. Учения продлятся около месяца.

7 июля Эстония подарила Украине 2400 пистолетов Макарова, чтобы поддержать укрепление оборонного потенциала страны. Эстонские специалисты участвуют в подготовке украинского спецназа и делятся опытом в области обороны и кибербезопасности, подчеркнул министр обороны Эстонии Юри Луйка.

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