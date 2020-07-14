Отдыхающим в Анапе россиянам запретили купаться в море

Отдыхающим на курортах Анапы российским туристам запретили находиться на пляжах и купаться в море в связи с резким ухудшением погодных условий. Об этом со ссылкой на сообщение городской администрации пишут «Кубанские новости».

Согласно информации издания, в регионе ожидается сильный шторм, а также мощное донное течение. «Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье!» — говорится в сообщении пресс-службы местных властей.

Отмечается, что на Черноморском побережье в ближайшее время ожидается дождь и гроза, возможен ливень. При этом будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, а температура воздуха составит 30 градусов тепла.

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Аналогичное предупреждение 13 июля поступило всем отдыхающим на побережье в Сочи. Сотрудники регионального управления МЧС России призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность, избегать прогулок у водоемов и купания в море. По возможности отдыхающих попросили оставаться в помещении.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывали правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно курортный сезон в стране был запущен 1 июля.

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