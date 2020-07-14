Названа главная проблема принца Гарри после переезда в США

Эксперт по британской королевской семье Том Куинн (Tom Quinn) назвал главную проблему, с которой столкнулся принц Гарри после переезда в США. Об этом пишет издание Daily Star.

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По мнению Куинна, если в Великобритании у принца Гарри была определенная роль и обязанности, то теперь он их лишен. «Гарри чувствует себя немного потерянным, — утверждает эксперт. — Он испытывает в Америке те же чувства, которые Меган испытывала здесь».

Первоначально принц Гарри и его супруга Меган Маркл рассчитывали, что будут проводить время и в Великобритании, и в США, однако пандемия COVID-19 поставила на этих планах крест. В будущем Маркл намерена возобновить актерскую карьеру, а что будет делать принц Гарри, пока неизвестно.

«В чем заключается его роль? Не может же он до конца жизни только выгуливать лабрадора, — рассуждает Куинн. — Возможности устроиться в "Макдоналдс" или в инвестиционный банк у него нет. Так чем же он будет заниматься?»

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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