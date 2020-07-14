Россияне согласились остаться без копейки

Более 80 процентов россиян согласились отказаться от монет номиналом в одну и пять копеек. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие», сообщает ТАСС.

За полный вывод из оборота монет высказались 42 процента граждан, 37 процентов не стали возражать против этого. Вместе с тем 15 процентов выступили против такого решения, прямо указав, что монета должна остаться.

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Из них 38 процентов назвали копейку историческим и национальным символом России, 24 процента опрошенных используют монеты для расчета в магазинах и транспортных средствах. Помимо этого, 20 процентов считают, что копейки помогают учить детей откладывать деньги, а 10 процентов сообщили, что благодаря мелким монетам они экономят.

Монету номиналом в одну копейку в прошлом году использовали 13 процентов респондентов, а в текущем — 7 процентов. Чаще всего в 2020 году одной и пятью копейками расплачивались жители Уральского и Приволжского федеральных округов — 15 и 10 процентов соответственно. В Северо-Западном и Сибирском федеральных округах монеты использовали реже всего — 4 и 6 процентов соответственно. Жители Москвы и Московской области тоже довольно редко расплачивались ими — 6 процентов.

Более 60 процентов россиян признались, что не использовали копейки на протяжении нескольких лет, а 18 процентов респондентов вовсе не вспомнили, когда расплачивались конкретными монетами.

В опросе приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет, которые проживают в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее Центральный банк России пообещал выпустить монеты номиналом в 25 рублей, которые посвятят врачам и работникам больниц, спасшим жизни людей в период пандемии коронавируса.

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