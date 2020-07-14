Молния убила российского артиста балета

Артист балета Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин умер от удара молнии. Об этом сообщает SakhaLife со ссылкой на источник в театре.

ЧП произошло в Чурапчинском районе республики. Врачи не успели довезти мужчину до больницы. Информацию подтвердила бывший главный балетмейстер театра Мария Сайдыкулова.

18 июня сообщалось, что семилетний мальчик умер после того, как на берегу Финского залива в него ударила молния. ЧП произошло во время грозы на пляже в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Источник уточнил, что ребенок находился с родителями в загородном отеле.

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