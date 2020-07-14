МВФ выдвинул требование Украине

Сохранение независимости Национального банка Украины (НБУ) не только в интересах самой страны, но и является требованием Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы кредитования республики. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает ТАСС.

Глава фонда заявила, что такое требование было выдвинуто президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора.

Кроме того, Георгиева призвала главу государства придерживаться здравой денежно-кредитной и финансовой политики. «Это является ключом к более существенным инвестициям и всеобъемлющему росту», — сказала она.

В июне Украина получила первый транш от Международного валютного фонда. Речь идет о 2,1 миллиарда долларов. Это первая часть общего транша в пять миллиардов. Чтобы получить деньги, стране пришлось выполнить несколько условий. На Украине упростят процедуру взыскания долгов с граждан за коммунальные услуги, повысят штрафы и ужесточат наказания за просрочку платежей.

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