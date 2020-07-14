В нацбанке Украины призвали отменить потолок зарплат в госсекторе

Исполняющая обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова призвала отменить потолок зарплат в госсекторе. Об этом она рассказала в интервью «Интерфакс-Украина».

По ее мнению, это угрожает потерей высококвалифицированных кадров. Рожкова подчеркнула, что многие украинские госкомпании смогли привлечь эффективных менеджеров, которые работают в их интересах, а не на «скрытые олигархические группы».

«К тому же уровень зарплат позволяет устранить коррупционную составляющую. Теперь же с учетом введенного ограничения госкомпаниям будет крайне трудно удерживать высококлассных спецов на своих местах», — подчеркнула глава НБУ.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский попросил парламентариев поддержать его решение об ограничении зарплат чиновников на период карантина. Предельная сумма зарплат в десять минимальных заработных плат была установлена вместе с внесением изменений в государственный бюджет.

Позже в Высшем совете правосудия заявили, что временное ограничение вознаграждения для судей нарушает конституционные гарантии независимости судебной власти.

С конца 2019 года украинские высокопоставленные лица регулярно жалуются на низкую заработную плату. Среди них — министр юстиции Денис Малюська и генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В правительстве бывшего премьер-министра Алексея Гончарука на недостаточность ежемесячного дохода для нормальной жизни указывали тогдашние министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр образования Анна Новосад и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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