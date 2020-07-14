Названа возможная причина обрушения задавившего насмерть россиянина потолка

Возможной причиной обрушения потолка, насмерть задавившего жителя Новосибирска, назвали стройматериалы, находящиеся на крыше. Об этом сообщается на сайте пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, стройматериалы на крыше оставили сотрудники организации, которая проводила ремонт крыши здания, что привело к обрушению.

Прокурор Железнодорожного района Новосибирска организовал проверку, в ходе которой будет дана оценка законности действий управляющей компании, подрядчиков, а также соблюдения требований жилищного и градостроительного законодательства.

Ранее 14 июня стало известно, что житель Новосибирска погиб после обрушения потолочных перекрытий в двухэтажном многоквартирном доме. Вызванные на место происшествия сотрудники МЧС вытащили из-под завалов россиянина 1956 года рождения, врачи констатировали его смерть. Площадь обрушения составила около восьми квадратных метров.

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