Россиянин погиб под обвалившимся потолком в жилом доме

В двухэтажном многоквартирном доме в Новосибирске обрушились потолочные перекрытия, погиб мужчина, рассказали в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе девяти часов утра по местному времени. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в комнате на втором этаже жилого дома обрушились потолочные перекрытия на площади около восьми квадратных метров. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов мужчину 1956 года рождения. Прибывшие медики констатировали его смерть.

В настоящее время специалисты оценивают состояние всех перекрытий в доме и устанавливают причину обрушения.

В воскресенье, 5 июля в городе Зуевка Кировской области обрушились перекрытия строящегося торгового центра. Согласно данным МЧС, площадь обрушения составила 250 квадратных метров. В результате инцидента погибли трое рабочих, еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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