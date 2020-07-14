Пульты для телевизоров отказались пускать в Россию

Вступившие в силу в начале июля таможенные правила привели к тому, что российские таможенники фактически отказались пускать в страну импортные пульты от телевизоров, пишут «Ведомости».

Правовая коллизия связана с порядком таможенного оформления ввозимых в Россию товаров. Согласно ему, подакцизные товары теперь могут оформляться только на Центральной акцизной таможне (ЦАТ). Однако к их перечню неожиданно были добавлены телевизионные пульты, хотя по российским законам они не облагаются акцизами.

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В результате задекларировать пульты в настоящее время невозможно ни на одной российской таможне, на что в письме в адрес министра финансов Антона Силуанова указала ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК. В обращении отмечается, что неопределенная ситуация вызвана одинаковыми кодами товарной номенклатурной внешнеэкономической деятельности, под которые попадают и пульты, и подакцизные электронные сигареты (официально — устройства для нагревания табака).

Авторы письма обращают внимание, что коллизия чревата приостановкой производства телевизоров в России, поскольку все пульты импортируются в страну из-за рубежа.

При этом Минфин в своем разъяснении отметил, что телевизионных пультов нет в перечне товаров, которые должны проходить оформление на ЦАТ. Это, по заверениям министерства, должно быть принято к сведению Федеральной таможенной службой (ФТС).

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