Стало известно об ажиотажном интересе украинцев к поездкам в Россию

Жители Украины проявили ажиотажный интерес к путешествиям в Россию в летний период. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Так, согласно данным о количестве уникальных просмотров информации о разных странах для поездок, российские курорты вошли в тройку лидеров по популярности среди украинцев. Наряду с ними, на первых местах оказались Венгрия и Турция, которые всегда пользовались спросом у путешественников.

«Мы связываем популярность Венгрии именно с возможностями транзита в направлении Балкан, где есть Хорватия, Черногория, Албания, направления морского отдыха», — отметил Кулеба, добавив, что не может объяснить интерес украинцев к России.

Кроме того, по словам министра, в рейтинг любимых направлений граждан Украины вошли Польша и Германия.

В июне стало известно, что Турция объявила о возобновлении международного авиасообщения с несколькими странами, среди которых оказалась также Украина. Таким образом, украинским туристам разрешили отправиться на отдых в Турцию раньше российских. Кроме того, в числе стран, с которыми Турция восстановила сообщение, оказались Казахстан и Киргизия.

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