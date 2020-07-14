Российский майор сел за получение денег с достойных солдат за отправку в Сирию

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы майора Николая Заикина за получение взяток при отборе достойных солдат для службы в Сирии. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Осужденный лишен воинского звания, у него конфисковано 180 тысяч рублей. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что Заикин, занимавший должность начальника автомобильной службы в войсковой части, дислоцированной в Санкт-Петербурге, проводил отбор достойных военнослужащих по специальностям автобронетанковой службы для отправки в служебную командировку в Сирийскую Арабскую Республику. Вместе с сообщником — офицером из этой же части — с марта по декабрь 2018 года Заикин получил 280 тысяч рублей от пяти военных, которые уехали в Сирию.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ. Заикин признал вину только в суде, во время расследования он отрицал обвинения в получении денег.

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