В России впервые выделили антитела против коронавируса

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2. Это поможет разработать средства профилактики и лечения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Антитела были выделены из крови пациентов, зараженных коронавирусом, с помощью технологии сортировки единичных B-лимфоцитов. Белковые соединения способны блокировать взаимодействие вируса с клеточным рецептором ACE2, играющим ключевую роль в проникновении патогена в человеческие клетки.

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона сообщали, что у 60 процентов пациентов через три недели после появления симптомов регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Однако через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17 процентов пациентов.

Другие данные были получены китайскими учеными. Выяснилось, что более чем у 10 процентов исследуемых пациентов антитела могут исчезать из организма в течение месяца после выздоровления.

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