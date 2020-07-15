Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 746 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 746 тысяч. Об этом в среду, 15 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране зарегистрировали 746 369 случаев инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 156 летальных случаев. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 июля превысило 13,2 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончалось 577 980 инфицированных, более 7,3 миллиона человек выздоровели.

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