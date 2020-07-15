В России за день выздоровело более 10 тысяч зараженных коронавирусом

В России за день поправилось 10 424 зараженных коронавирусом. Всего излечилось более 523 тысяч человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве выписано 1844 пациентов. Общее число выздоровевших москвичей достигло 167,8 тысячи. В Подмосковье вылечилось 356 жителей, за весь период эпидемии — 42 тысячи.

В Иркутской области поправился 551 заболевший, в Ивановской — 387, Нижегородской — 380, Свердловской — 291, Красноярском крае — 280, Ямало-Ненецком округе — 259, Ханты-Мансийском округе — 251, Оренбургской области — 227, Ульяновской — 200.

Сто и больше излечившихся за сутки насчитывается в Петербурге, Краснодарском, Алтайском, Пермском, Камчатском и Приморском краях, Туве, Кабардино-Балкарии, Якутии, Ростовской, Воронежской, Челябинской, Саратовской, Волгоградской, Новосибирской, Архангельской, Калужской, Рязанской, Курской, Ярославской, Владимирской, Тамбовской, Липецкой, Тверской областях.

Всего за время эпидемии в стране инфекция обнаружена у 746 тысяч человек. 221 тысяч из них остаются активными носителями вируса. 11 770 больных умерло. Россия занимает четвертое место в мире по числу зараженных.

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