Российский телеведущий Андрей Малахов показал виртуальный лифт в своей квартире. Видео опубликовано в Instagram шоумена.

«Когда в квартире появился виртуальный лифт. Не спрашивайте как это я сделал! Похожий есть в Министерстве сельского хозяйства», — написал в посте Малахов.

На кадрах видно, как ведущий в халате пьет напиток, ожидая «лифт». Тот проезжает мимо спальни, ванной комнаты и останавливается на уровне гостиной, откуда Малахов «уезжает» в сторону кухни.

Ранее съемочная группа Малахова рассекретила вебкам-студию в Москве. Одна из журналисток пришла якобы на собеседование для работы в этой сфере, что помогло выяснить местоположение студии и «узнать все тайны этого бизнеса на грани».

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