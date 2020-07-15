Глава таможни пообещал Путину резко увеличить сборы

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в 2020 году постарается перечислить в государственный бюджет 5,48 триллиона рублей, как и было запланировано. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Булавин на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

В мае таможенные доходы бюджета сократились на 43 процента от того же периода прошлого года и достигли десятилетнего минимума — 257,5 миллиарда рублей. В июне ситуация немного улучшилась — доход составил 284,7 миллиарда рублей, однако и это на 36 процентов меньше, чем год назад.

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В годовом выражении спад составил 25 процентов. С января по июнь собрано таможенных пошлин на сумму 2,041 триллиона рублей. Это 37 процентов от годового плана, так что для его исполнения необходимо резко увеличивать сборы.

Булавин связал ситуацию с общим падением товарооборота и количества деклараций — на 18 процентов и 4,4 процента соответственно. Главным факторами послужили падение цен на сырье и объема его экспорта. Он выразил надежду, что поддержка экономики позволит активизировать внешнюю торговлю и увеличит сборы во втором полугодии.

Ранее ФТС сообщила, что в мае доходы России от продажи нефти сократились в 2,7 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года до 3,604 миллиарда рублей.