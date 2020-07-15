На топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

В отношении заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых технологий «Почты России» Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 15 июля, в пресс-службе компании сообщили ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе, дело возбуждено следственным управлением по Южному административному округу (ЮАО) столичного главка Следственного комитета России (СКР). При этом компания уже взаимодействует с правоохранительными органами в рамках расследования всех обстоятельств случившегося.

Официальных комментариев от СКР на данный момент не поступало.

26 июля 2019 года сообщалось, что СКР начал проверку деятельности авиации «Почты России» в связи со сдачей в аренду двух самолетов за два миллиарда рублей.

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