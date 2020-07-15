Украине предрекли контроль от финансовых спекулянтов

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предрекла Украине контроль от «международных финансовых спекулянтов». Такой пост она разместила в своем Facebook.

По ее словам, под контроль спекулянтов страну передает президент Украины Владимир Зеленский. Она заявила, что в ходе последней перед летними каникулами пленарной недели были подведены результаты работы Верховной Рады за целый год. «Будем откровенны – сегодня эти итоги печальны», — отметила политик.

Она подчеркнула, что президентская партия «Слуга народа» стала «послушным» инструментом, с помощью которого Зеленский передает Украину под контроль спекулянтов. «Законодательный процесс организован вопреки интересам людей», — заявила она.

В июне бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что Зеленский обманул своих избирателей, так как не назначил новых людей на ключевые посты в государственных органах. По ее словам, глава государства не оправдал доверия украинцев потому, что у власти остаются все те же люди, связанные с его предшественником Петром Порошенко и американским магнатом Джорджем Соросом.

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