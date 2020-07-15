На Сахалине женщина убила любовника дочери из-за маленькой зарплаты. Об этом сообщает «Регион Online».

Инцидент произошел, когда злоумышленница и жертва вместе распивали спиртные напитки. 55-летняя женщина ударила сожителя дочери ножом в грудь после спора, который разгорелся из-за скромной зарплаты мужчины. Следственное управление СКР по Сахалинской области сообщило, что суд приговорил преступницу к семи годам в колонии общего режима.

Ранее житель города Оха в Сахалинской области из ревности жестоко расправился с бывшей сожительницей: сначала задушил ее, потом сжег тело. По данным следствия, 28-летний сахалинец ехал в машине с 21-летней матерью его двоих маленьких детей. В какой-то момент они съехали на обочину пригородной трассы, и мужчина начал душить ее, пока та не перестала подавать признаки жизни.