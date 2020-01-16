Россиянин жестоко расправился с расставшейся с ним матерью его детей

Житель города Оха в Сахалинской области из ревности жестоко расправился с бывшей сожительницей: сначала задушил ее, потом сжег тело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, 28 сентября 2019 года 28-летний сахалинец ехал в машине с 21-летней матерью его двоих маленьких детей. В какой-то момент они съехали на обочину пригородной трассы, и мужчина начал душить ее, пока та не перестала подавать признаки жизни. Ночью в тот же день он вывез тело убитой за 106 километров от города, занес труп в бесхозный металлический вагончик, облил постройку бензином и поджег.

Издание «Сахалин-Инфо» уточняет, что со своим сожителем погибшая рассталась, а убийство произошло на почве ревности. В тот день он подвозил экс-возлюбленную из гостей. Последний раз она выходила на связь примерно в 15:00. После ее пропажи мужчина заявил, что во время поездки 28 сентября они поссорились, и именно в это время бывшая партнерша якобы вышла из машины.

Сахалинцу предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК). Ранее он был судим, но по какой статье, не уточняется.

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