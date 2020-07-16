В Израиле предложили отправить беженцев из Африки в Чечню

Израильская общественная организация Шах-Даг предложила построить реабилитационные центры временного размещения африканских беженцев в российских республиках Северного Кавказа, включая Чечню. Об этом сообщает «Грозный-информ».

На территории Израиля незаконно находится около 150 тысяч африканских беженцев, большинство из которых попадают в страну через Египет. В Израиле считают, что их количество слишком велико для страны с населением 7,5 миллионов человек. Кроме того, африканцы таким образом оказывают влияние на демографическую обстановку, создавая угрозу еврейскому государству.

Представитель организации Шах-Даг Барух Ливиев предложил решить проблему созданием центров временного содержания беженцев в республиках Северного Кавказа до их отправки на родину. Израильская сторона обратилась к лидерам пяти субъектов с таким предложением, указав, что берет на себя все затраты.

В прошлом году израильтянам советовали не планировать поездки в Чечню из-за деятельности террористических организаций. Гражданам Израиля, которые уже находились в республике, предложили немедленно покинуть ее территорию.

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