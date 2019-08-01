Кадыров отреагировал на совет израильтянам не посещать Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на присвоение республике красного уровня опасности Израилем. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он раскритиковал заявление штаба по борьбе с террором о «борьбе чеченцев с российским режимом за независимость». «Не чеченцы боролись с Россией, а тысячи международных террористов напали на Россию, а чеченцы вместе с федеральным центром их уничтожили», — пояснил политик.

Глава республики отметил, что в Чечне не было и нет террористических организаций, благодаря чему российский субъект является самым стабильным и безопасным регионом в мире. Кроме того, граждане Израиля часто бывают в Чечне и хотят заниматься в республике бизнесом и путешествовать, подчеркнул он.

Кадыров предположил, что автор документа о террористической угрозе в Чечне не знаком с реальной ситуацией и пользовался информацией из сомнительных источников. «Поэтому я лично приглашаю его в Чечню, предлагаю своими глазами все увидеть, поездить по районам, встречаться с населением, а потом написать то, что посчитает правильным и объективным», — написал он.

Ранее 1 августа израильтянам посоветовали не планировать поездки в Чечню в связи с работой террористических организаций. Гражданам Израиля, которые находятся сейчас в Чечне, предложили немедленно покинуть территорию республики.

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