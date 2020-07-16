Число умерших россиян с коронавирусом приблизилось к 12 тысячам, достигнув отметки 11 937, за последние сутки зафиксировано 167 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в четверг, 16 июля.

11937 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 16 июля

За сутки в России выявлено 6 428 новых случаев инфицирования в 85 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 752 797 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 июля превысило 13,51 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 226,5 тысячи. За весь период пандемии скончалось 583 450 инфицированных, более 7,53 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.