В России вылечилось более 530 тысяч зараженных коронавирусом

В России за день поправилось 8443 зараженных коронавирусом. Всего выздоровело более 531 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве выписано 1145 пациентов, общее их число составило 169 тысяч. В Подмосковье за сутки вылечилось 359 жителей, за весь период эпидемии — 42 тысячи.

В Иркутской области поправилось 347 заболевших, в Красноярском крае — 303, Ханты-Мансийском округе — 301, Свердловской области — 323, Нижегородской — 298, Новосибирской — 222, Архангельской — 239. Больше ста выздоровевших насчитывается в Петербурге, Дагестане, Ямало-Ненецком округе, Туве Алтайском, Хабаровском, Пермском и Камчатском краях, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Ульяновской, Рязанской, Ярославской, Белгородской, Владимирской, Липецкой, Кировской областях.

За все время пандемии в России выявлено 752,8 тысячи фактов инфицирования. 209 тысяч человек остаются активными носителями вируса. 11 937 больных умерло. Страна занимает четвертое место в мире по числу зараженных.

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