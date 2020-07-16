Российского депутата посадили на 12 лет за 800 граммов марихуаны

В Саратове вынесен приговор депутату муниципального образования Алексею Федину, попавшемуся на наркоторговле. Его посадили на 12 лет строго режима. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает «Взгляд-Инфо».

По данным издания, 42-летний народный избранник приобрел около 800 граммов марихуаны и хранил ее дома для дальнейшей продажи. 7 ноября 2018 года он сбыл около семи граммов зелья жителю района, а позже еще одному продал партию весом в 7,27 грамма, после чего был задержан полицейскими.

Выяснилось, что для своего незаконного бизнеса Федин специально арендовал квартиру на улице Первомайской, где занимался фасовкой зелья. В ходе обысков оперативники нашли расфасованную на мелкие партии марихуану, а также весы и другие аксессуары, указывающие на преступную деятельность подозреваемого. В процессе расследования выяснилось, что Федин имеет статус спецсубъекта, а потому дело было передано в региональное управление Следственного комитета России.

Хотя Федин во время расследования и при рассмотрении дела в суде не признавал своей вины, суд счел доказательства следователей убедительными и приговорил депутата к длительному сроку заключения.

12 июля сообщалось, что в Тюмени сотрудника ОМОН с двумя гражданскими лицами задержали с крупной партией наркотиков.

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