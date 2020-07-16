В Арктику потянулись мигранты из бывших советских республик

Российские ученые проанализировали миграционные потоки в арктические регионы и определили, граждане каких стран переезжают туда чаще других. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента политических наук, профессора ПетрГУ Марию Питухину.

Согласно полученным данным, в основном в Арктику переселяются уроженцы бывших советских республик: украинцы, узбеки, киргизы и таджики. На Чукотку обычно едут работать граждане Украины, в Якутию — из Киргизии, в Карелию и Мурманскую область — из Таджикистана и Узбекистана.

«Профайл мигранта в Арктике: это мужчина со средним профессиональным образованием. Более "возрастные" мигранты приезжают в Чукотку и Республику Карелия, более молодые — в Якутии и Мурманской области», — отметила профессор.

По ее словам, порядка 90 процентов мигрантов в Карелии, Якутии, Мурманской области зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей.

Питухина уточнила, что в основном иностранные трудовые мигранты удовлетворены условиями труда в Арктической зоне, особенно на Чукотке, где можно работать в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды. В Якутии приезжие из других стран заняты в оптовой и розничной торговле, в Карелии — в строительстве, в Мурманске — в строительстве и ресторанном бизнесе.