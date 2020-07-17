В Госдуме оценили санкции США против Турции из-за поставок С-400

Все то, чего США хочет лишить Турцию в рамках возможных санкций из-за поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400, Анкара может получить от Москвы или стран Европы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Он пояснил, что условия поставок российского вооружения более экономически выгодны для Анкары, поэтому она вряд ли выберет американские системы Patriot. Из-за того, что Вашингтон активно борется за рынок вооружений, он не будет делать уступок в цене, считает Шерин.

Депутат также подчеркнул, что введением таких ограничений для Турции США сделают хуже сами себе. «Я думаю, что этот блеф — не самый правильный вариант, потому что санкции для Турции со стороны США, как для Китая, — слону дробина в мягкую ткань, вот и все», — оценил он санкции.

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По мнению депутата, даже если ограничения против Анкары в Вашингтоне и примут, то они будут минимальны. Шерин отметил, что Турция — ключевой игрок в Малой Азии, без которого Вашингтону будет сложно оказывать давление на Россию.

Ранее сообщалось, что законопроект «О противодействии экспорту российских вооружений» был внесен в Конгресс США. Он нацелен на то, чтобы ввести меры против властей Турции.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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