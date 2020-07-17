В России оценили вероятность отмены поставок С-400 в Турцию из-за санкций США

Поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию не остановятся, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Об этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — «упертый парень», на которого не подействует попытка оказать давление с помощью санкций. «Обратного пути договоренностям уже не будет, несмотря ни на какие решения конгресса. Уже идет исполнение контракта», — заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что США решили наложить санкции на Турцию из-за покупки российских ЗРК С-400. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Конгресс. Документ называется «Закон о противодействии экспорту российских вооружений», он будет нацелен на то, чтобы ввести меры против властей Турции.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.