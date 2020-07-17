Пентагон подтвердил заявление Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире

Пентагон подтвердил заявление президента США Дональда Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире, сообщает телеканал CNN.

В министерстве отметили, что скорость новой гиперзвуковой ракеты превышает скорость звука в 17 раз. В ведомстве уточнили, что испытания проводились в марте.

Как заявлял ранее Трамп, разрабатываемая ракета «настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить». Он также добавил, что у США самая современная военная техника в мире. «У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может», — сказал американский лидер.

В мае Дональд Трамп анонсировал создание «невероятной» военной техники невиданного ранее уровня. Позднее российский военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, что в «Супер-пупер-ракете», обещанной США, нет прорыва, поскольку при создании используются известные материалы и технологии.