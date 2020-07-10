В России удивились заявлению Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире

Россия не перестает ежедневно удивляться заявлениям США о наличии у них военных разработок, о которых «даже никто подумать не может», написала официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Так дипломат прокомментировала заявление американского президента Дональда Трампа о разработке гиперзвуковой ракеты, превосходящей существующие аналоги, поскольку способна развивать скорость в 17 раз быстрее.

«То, что у них есть "такое, о чем даже никто подумать не может", — это факт. Не перестаем удивляться буквально ежедневно. И про "лучшую военную технику"», — написала Мария Захарова.

Она добавила, что «скорость — это круто», однако заметила, что кроме этой характеристики важна еще и меткость. «Еще бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с "прекрасными, новыми и умными ракетами" в 2018 году», - заключила официальный представитель МИД России.

Как заявлял ранее Трамп, разрабатываемая ракета «настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить». Он также добавил, что у США самая современная военная техника в мире. «У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может», — сказал американский лидер.

В мае Дональд Трамп анонсировал создание «невероятной» военной техники невиданного ранее уровня. Позднее российский военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, что в «Супер-пупер-ракете», обещанной США, нет прорыва, поскольку при создании используются известные материалы и технологии.

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