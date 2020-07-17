Перечислены российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Москве (575), Свердловской области (301) и Ханты-Мансийском автономном округе (249). Российские регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Более 100 новых случаев выявили в Санкт-Петербурге (244), Алтайском крае (228), Нижегородской области (216), Ямало-Ненецком автономном округе (206), Иркутской (193), Московской (166), Мурманской (163), Челябинской (131) областях, Ставропольском (129). Красноярском (129), Хабаровском (119) краях, Новосибирской (117), Архангельской (116), Оренбургской (115), Воронежской (109), Омской (106). Ульяновской (103) областях.

Меньше всего заражений за сутки зафиксировали в Еврейской автономной области (4) и в Ненецком автономном округе (1).

Всего за последние сутки в стране выявили 6406 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в России выявлено 759 203 случаев в 85 регионах, зафиксировано 12 123 смерти и 539 373 выздоровления.