Россиянам назвали подходящее для пикника вино

При выборе вина для летнего пикника лучше отказаться от ликерных вин и быть осторожнее с игристыми. Подходящие для отдыха на природе алкогольные напитки назвали в Роскачестве, передает РИА Новости.

Ликерные вина не стоит брать на природу, потому что они тяжеловаты для жаркого периода. Так, портвейн или кагор лучше пить «прохладным осенним вечером». Из красных вин лучше брать не очень сложные, но с хорошо выраженными оттенками фруктов и пряностей.

В Роскачестве добавили, что белое вино для пикника не должно быть «слишком простым и легким», а также уточнили, что для таких напитков важна температура подачи. Для решения этой проблемы на пикнике в бокал можно бросить пару кубиков льда, считают эксперты.

Россиянам также посоветовали использовать винные бокалы из пластика, но уточнили, что такую посуду надо держать за ножку, а не за чашу — в противном случае бокал будет в пятнах, а вино нагреется от руки. В Роскачестве уточнили, что держать бокал за чашу — нарушение этикета.

В июне Роскачество дало россиянам советы по выбору хорошего шашлыка. В первую очередь надо проверить дату изготовления продукта, а затем плотность и размер кусков — они должны быть равномерными. При самостоятельной мариновке мяса следует хранить несоленые куски при температуре от 0 до 4 градусов до тепловой обработки, соленые — не выше 6 градусов.