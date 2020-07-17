На сидящего в российской колонии вора в законе Тенго Потийского завели дело

В Липецкой области в отношении заключенного, отбывающего наказание в колонии, возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом в пятницу, 17 июля, «Ленте.ру» сообщила Татьяна Ткачева, официальный представитель региональной прокуратуры.

6 мая в ГУ МВД по Липецкой области поступила оперативная информация, что один из заключенных имеет статус вора в законе, что само по себе является основанием для возбуждения дела. «После двух месяцев бездействия МВД этим вопросом занялась прокуратура. 15 июля уголовное дело возбудили», — заявила Ткачева.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о заключенном Тенгизе Гигиберия, известном в криминальных кругах как Тенго Потийский. Он отбывает наказание за убийство, разбой и незаконный оборот наркотиков: в мае 2004 года Тенго Потийский на северо-востоке Москвы расстрелял предпринимателя, а через несколько дней совершил разбойное нападение на квартиру другого бизнесмена и был задержан с поличным.

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