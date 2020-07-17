Чернокожий владелец кафе испугался чернокожих и отказался их обслуживать

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Чернокожий владелец кафе в американском штате Арканзас испугался, что на него могут напасть чернокожие, и отказался их обслуживать. Видео, снятое у заведения, опубликовали RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что мужчина повесил табличку «Обслуживаем только белых» на окнах своего кафе. Владелец заведения испугался, что чернокожие посетители якобы хотят убить его, пока он подает им заказы.

Во время разговора мужчина резко сорвал листок бумаги и начал кричать на посетителей. «Я больше не буду обслуживать вас! Вы недостойны этого!» — заявил он. Затем владелец кафе достает из-под прилавка пистолет — на этом моменте видео обрывается.

В июне чернокожие мародеры в Сент-Луисе застрелили чернокожего бывшего полицейского Дэвида Дорна. Известно, что 77-летний отставной офицер США был убит при попытке защитить ломбард и ювелирный магазин своих знакомых от грабителей. Отмечается, что Дорн приехал для проверки помещения после известия о сработавшей сигнализации.

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